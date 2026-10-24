Советник Мелании Трамп: у нас есть подробный план по Алешкам, по дням и часам

Советник Мелании Трамп: у нас есть подробный план по Алешкам, по дням и часам Советник Мелании Трамп: у нас есть подробный план по Алешкам, по дням и часам

Москва24 окт Вести.Старший советник первой леди США Мелании Трамп Марк Бекман сообщил ИС "Вести", что у американской стороны есть подробный план по Алешкам, буквально по дням и часам.

Он отметил, что инициатором переговоров по Алешкам выступила первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп. Она же, по словам Марка Бекмана, курировала весь процесс.

У нас есть подробный план — буквально по часам, дням и минутам — того, как будет проходить этот режим прекращения огня заявил Марк Бекман

Ранее Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения по специальному коридору. Прекращение огня намечено на 29 октября.

Российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Она также поблагодарила Меланию Трамп и участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие при подготовке гуманитарной миссии.