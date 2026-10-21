Уиткофф передал Путину благодарность от Трампа за дизельную сделку Трамп через Уиткоффа передал Путину благодарность за дизельную сделку

Москва21 окт Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину благодарность от американского президента Дональда Трампа за соглашение о поставках дизельного топлива. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Трамп 9 октября заявил, что договорился с российской стороной о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Он выразил уверенность, что российский дизель существенно снизит стоимость топлива.

По словам американского лидера, РФ немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого. В дальнейшем Россия экспортирует еще 3 миллиона тонн.

Позднее Москва подтвердила, что готова организовать поставки.

В среду вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизеля отправится в США уже 22 октября.