Москва21 октВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину благодарность от американского президента Дональда Трампа за соглашение о поставках дизельного топлива. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Трамп 9 октября заявил, что договорился с российской стороной о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Он выразил уверенность, что российский дизель существенно снизит стоимость топлива.
По словам американского лидера, РФ немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого. В дальнейшем Россия экспортирует еще 3 миллиона тонн.
Позднее Москва подтвердила, что готова организовать поставки.
В среду вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизеля отправится в США уже 22 октября.