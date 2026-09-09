Москва9 сен Вести.Россия постепенно ослабляет так называемый пояс крепостей в Донбассе, а положение украинских войск на ряде участков восточного фронта становится все более сложным, сообщает американский телеканал CNN.

В состав оборонительного рубежа входят Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. В июле Минобороны РФ заявило об установлении контроля над Константиновкой, назвав город одним из ключевых направлений для дальнейшего продвижения к Славянско-Краматорской агломерации.

Россия постепенно ослабляет так называемый пояс крепостей на востоке — цепочку из четырех промышленных городов, составляющих основу обороны Украины на востоке страны. Этот пояс имеет ключевое значение для защиты оставшейся части Донбасса, а также остальной части восточной и центральной Украины говорится в публикации

Телеканал отмечает, что расположение городов, особенности местности, а также сеть автомобильных и железных дорог формируют естественный барьер перед менее защищенными равнинными территориями. По оценке CNN, его прорыв может создать для российских войск возможность продвигаться дальше более быстрыми темпами.

В конце августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о преодолении российскими войсками на отдельных участках первого оборонительного рубежа Славянско-Краматорского укрепрайона. По его словам, российские подразделения продвигались в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки.

Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные наращивают темпы наступления в зоне специальной военной операции.