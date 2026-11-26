Мирного жителя ранили украинским БПЛА во время эвакуации в Константиновке

Мирные жители Константиновки рассказали об атаке ВСУ во время эвакуации Мирного жителя ранили украинским БПЛА во время эвакуации в Константиновке

Москва26 ноя Вести.Ударный беспилотник ВСУ атаковал мирных жителей во время эвакуации из Константиновки. Об этом ИС "Вести" рассказал спасенный житель Денис Емельянов.

Группу выводили российские военнослужащие. Одна из колонн гражданских попала под обстрел вражеских БПЛА, отметил Емельянов.

Я оказался на земле. Жена убежала в горячке, вместе с этой группой, которая шла. Я заполз в посадку под ветки. Потом меня искал другой дрон. Хотел, видно, добить сказал он

Емельянов получил тяжелое ранение. По его словам, за ним вернулись российские солдаты.

Сделали шину на ноге. Положили на каталку и везли на каталке до блиндажа подчеркнул мирный житель

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают помогать мирным жителям с эвакуацией из Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются от временного перемирия даже после того, как российские военные указывают им на присутствие мирных жителей Украины в зоне боевых действий.