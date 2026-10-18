В ДНР погиб водитель грузовика при атаке украинского БПЛА

Водитель грузовика погиб при атаке украинского БПЛА на трассе Донецк – Мариуполь В ДНР погиб водитель грузовика при атаке украинского БПЛА

Москва18 окт Вести.18 октября в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Инцидент произошел на автодороге Донецк - Мариуполь около поселка Еленовка. Дрон атаковал движущийся грузовой автомобиль.

На трассе Донецк - Мариуполь вблизи населенного пункта Еленовка при атаке БПЛА на грузовой автомобиль погиб водитель, мужчина 1966 года рождения говорится в сообщении управления в Telegram

Кроме того, в городских округах Донецк и Докучаевск повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры, а также легковой и грузовой автомобили.