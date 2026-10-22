Москва22 окт Вести.Капитан армейской авиации ВСУ погиб в попытке перехватить беспилотник "Герань".

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В результате неудачной попытки перехвата российской "Герани" ликвидирован летчик 12-й бригады армейской авиации капитан Дору Виталий Михайлович сообщил собеседник агентства

Также стало известно о гибели еще двоих украинских военачальников. Речь идет о командире пулеметного взвода 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Радюке И.Я., ликвидированном в Сумской области, и заместителе начальника управления по противодействию киберпреступлениям подполковнике Танчинце М.М., погибшем в ДТП.

Ранее стало известно, что ВСУ намерены оборудовать в Сумской области подземный командный пункт.