Москва22 октВести.Капитан армейской авиации ВСУ погиб в попытке перехватить беспилотник "Герань".
Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
В результате неудачной попытки перехвата российской "Герани" ликвидирован летчик 12-й бригады армейской авиации капитан Дору Виталий Михайловичсообщил собеседник агентства
Также стало известно о гибели еще двоих украинских военачальников. Речь идет о командире пулеметного взвода 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Радюке И.Я., ликвидированном в Сумской области, и заместителе начальника управления по противодействию киберпреступлениям подполковнике Танчинце М.М., погибшем в ДТП.
Ранее стало известно, что ВСУ намерены оборудовать в Сумской области подземный командный пункт.