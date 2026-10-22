Москва22 октВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено обустроить подземный командный пункт под Конотопом в Сумской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Под Конотопом инженерные подразделения ВСУ оборудуют командный пункт бригадного уровня. Украинское командование планирует оборудовать его глубоко под землейотмечает "Северный ветер"
Ранее стало известно, что Киев укомплектовал штурмовые группы в Сумской области принудительно мобилизованными боевиками. Всего под Сумы переброшено до роты личного состава.