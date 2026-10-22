ВСУ намерены оборудовать в Сумской области подземный командный пункт "Северный ветер": ВСУ собираются обустроить у Сум подземный командный пункт

Москва22 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено обустроить подземный командный пункт под Конотопом в Сумской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Под Конотопом инженерные подразделения ВСУ оборудуют командный пункт бригадного уровня. Украинское командование планирует оборудовать его глубоко под землей отмечает "Северный ветер"

Ранее стало известно, что Киев укомплектовал штурмовые группы в Сумской области принудительно мобилизованными боевиками. Всего под Сумы переброшено до роты личного состава.