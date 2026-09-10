Командование ВСУ отправило в Сумскую область боевых подводников ТАСС: командование ВСУ отправило в Сумскую область боевых водолазов

Москва10 сен Вести.Военнослужащие подразделений борьбы с подводными диверсионными силами Военно-морских сил Украины (ВМСУ) были направлены командованием ВСУ в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Уточняется, что ранее личный состав отряда был задействован при попытках захвата буровых вышек в Черном море.

Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 801-го отряда ПДСС ВМСУ для проведения диверсионных операций. Данное подразделение предназначено для выполнения боевых задач на море рассказал собеседник агентства

Ранее основатель ЧВК Blackwater оценил действия российских бойцов в зоне СВО.