Москва10 сенВести.Военнослужащие подразделений борьбы с подводными диверсионными силами Военно-морских сил Украины (ВМСУ) были направлены командованием ВСУ в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Уточняется, что ранее личный состав отряда был задействован при попытках захвата буровых вышек в Черном море.
Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 801-го отряда ПДСС ВМСУ для проведения диверсионных операций. Данное подразделение предназначено для выполнения боевых задач на морерассказал собеседник агентства
Ранее основатель ЧВК Blackwater оценил действия российских бойцов в зоне СВО.