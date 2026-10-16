Москва16 окт Вести.Группировка войск "Север" продолжает уничтожение сил ВСУ на всех участках фронта в Сумской области: в результате точного удара по командному пункту противника ликвидирован начальник погранзаставы в звании капитана. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

В результате точного удара поражен командный пункт 2 пограничной заставы 3 пкбр 15 мобильного пого (погранотряда - прим.ред.) "Стальная Граница" ГПСУ. Помимо потерь среди личного состава, ликвидирован начальник погранзаставы в звании "капитан" говорится в публикации

Кроме того, российская авиация, артиллерия и расчеты БпЛА отработали по местам сосредоточения живой силы и техники противника рядом с населенными пунктами Шостка, Глухов, Черневое, Ястребиное, Великая Рыбица, Вольная Слобода, Турья и Демьяновка.

При этом активных действий ВСУ не предпринимали: противник занимался доукомплектованием механизированных подразделений новобранцами, прибывающими из учебных центров.

Накануне войска группировки "Север" взяли под свой контроль населенные пункты Нефедовка и Черное в Харьковской области. Оба населенных пункта располагаются внутри волчанского котла.