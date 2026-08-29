В Сумах убит начальник городского ТЦК полковник Пугач В Сумах убили начальника городского ТЦК полковника Андрея Пугача

Москва29 авг Вести.Начальник Сумского городского территориального центра комплектования (ТЦК) Андрей Пугач погиб в Сумах. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По утверждению собеседника агентства, погибший имел звание полковника и возглавлял городской ТЦК, выполняющий на Украине функции военкомата.

Обстоятельства случившегося не уточняются. Официальных заявлений украинских властей о гибели Пугача и ее причинах на момент публикации не поступало.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщала, что сотрудники ТЦК на Украине "охотятся" на призывников у их домов.