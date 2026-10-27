Начальник инженерной службы бригады ВСУ уничтожен FPV-дроном в Сумской области Руководитель инженерной службы 158-й бригады ВСУ ликвидирован под Сумами

Москва27 окт Вести.Российские войска FPV-дроном ликвидировали начальника инженерной службы 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ майора Александра Степановского под Сумами, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к группировке ВС РФ "Север"

Отмечается, что Степановский и его водитель ликвидированы в селе Николаевка Сумской области.

…В результате удара FPV-дрона ликвидирован начальник инженерной службы 158-й ОМБР ВСУ майор Александр Степановский говорится в сообщении

Группировка войск "Север" сейчас расширяет буферную зону в Сумской области для защиты приграничных регионов РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ намерены оборудовать в Конотопе Сумской области подземный командный пункт.