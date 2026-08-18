Бойцы ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 на шасси HMMWV Российские бойцы уничтожили хорватскую пусковую установку РСЗО в Сумской области

Москва18 авг Вести.Российские операторы ударных дронов группировки войск "Север" в Сумской области уничтожили пусковую установку системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, которая была установлена на американском бронеавтомобиле Вооруженных сил Украины (ВСУ) HMMWV.

Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что отечественные средства связи были использованы в ходе выполнения боевой работы.

Выявленные координаты оперативно передали командованию, после чего цель была уничтожена FPV-дронами и беспилотными аппаратами самолетного типа "Молния", оснащенными осколочно-фугасными и термобарическими боеприпасами говорится в сообщении

Бойцы "Севера", как отмечается, продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

Ранее стало известно, что ВСУ на сумское направление перебросили несколько боевых групп, укомплектованных венграми.

В российских силовых структурах также отметили, что украинские боевики пытаются перебросить военную технику из Черниговской области в Сумскую. Отмечалось, что они используют для этого замаскированные вагоны.