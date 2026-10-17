Российские "Молнии-2" уничтожили опорники с боевиками ВСУ в Харьковской области Беспилотники "Севера" уничтожили укрепления ВСУ в Харьковской области

Москва17 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли опорные пункты и блиндажи с живой силой в результате работы операторов БПЛА "Молния-2" 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки российских войск "Север" в Харьковской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства обороны Российской Федерации.

Расчеты ударных БПЛА самолетного типа "Молния-2" войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" уничтожили укрепленные опорные пункты и блиндажи с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области говорится в сообщении

Беспилотники самолетного типа "Молния-2" задействованы в расширении зоны безопасности в Харьковской области, их достоинствами можно назвать простоту, эффективность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал старший разведчик группировки "Север" с позывным Питон.