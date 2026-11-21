Бойцы "Севера" уничтожили более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области в ноябре

ВС РФ в ноябре уничтожили более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области Бойцы "Севера" уничтожили более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области в ноябре

Москва21 ноя Вести.Бойцы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала ноября поразили более 130 блиндажей в укрепрайонах Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил начальник планирования и противодействия БПЛА корпуса с позывным Карта.

По его словам, замаскированные позиции обнаруживали операторы беспилотных систем во время воздушной разведки. При поиске укрытий они обращали внимание на антенные выносы, маскировочные сети, спутниковые терминалы Starlink и другие признаки присутствия личного состава противника.

Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" поразили более 130 блиндажей с личным составом противника в Харьковской области с начала ноября сказал военнослужащий

Для нанесения ударов применялись FPV-дроны, беспилотники самолетного типа "Молния-2" и артиллерия. Как уточнил Карта, атаки по выявленным позициям ВСУ проводились круглосуточно и обеспечивали продвижение штурмовых подразделений.