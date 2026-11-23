Москва23 нояВести.Артиллеристы группировки российских войск "Север" за неделю выполнили более 6 тыс. огневых задач, в числе которых было подтверждено уничтожение 78 минометов, 215 гаубиц, 15 станций РЭБ и около 400 БПЛА ВСУ на харьковском и сумском направлениях. Об этом сообщают РИА Новости.
За прошедшую неделю артиллерийские подразделения группировки войск "Север" выполнили свыше 6000 огневых задачговорится в сообщении
Кроме того, были сбиты 396 беспилотников и уничтожено 12 полевых складов с ракетами и артиллерийскими боеприпасами ВСУ.
Потери противника составили более 300 боевиковотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что бойцы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала ноября поразили более 130 блиндажей в укрепрайонах ВСУ в Харьковской области.