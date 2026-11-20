Москва20 нояВести.Российские средства ПВО сбили за неделю 13 крылатых ракет "Фламинго", 8 ракет "Нептун" и 6808 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в ведомстве отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 управляемых авиационных бомб.
Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет "Фламинго", 8 крылатых ракет большой дальности "Нептун", 11 управляемых авиабомб, ... а также 6808 БПЛА самолетного типаотметили в ведомстве
Кроме того, были поражены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, энергетическим объектам и складу крылатых ракет на территории Украины.