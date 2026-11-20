МО: ПВО РФ за неделю сбила 13 ракет "Фламинго" и 6808 дронов самолетного типа

ПВО РФ за неделю сбила 13 ракет "Фламинго" и 6808 БПЛА самолетного типа МО: ПВО РФ за неделю сбила 13 ракет "Фламинго" и 6808 дронов самолетного типа

Москва20 ноя Вести.Российские средства ПВО сбили за неделю 13 крылатых ракет "Фламинго", 8 ракет "Нептун" и 6808 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 управляемых авиационных бомб.

Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет "Фламинго", 8 крылатых ракет большой дальности "Нептун", 11 управляемых авиабомб, ... а также 6808 БПЛА самолетного типа отметили в ведомстве

Кроме того, были поражены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, энергетическим объектам и складу крылатых ракет на территории Украины.