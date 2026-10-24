Минобороны: ПВО за сутки сбила 1297 БПЛА, ракету "SCALP" и четыре "Нептуна"

ПВО за сутки сбила 1297 БПЛА ВСУ Минобороны: ПВО за сутки сбила 1297 БПЛА, ракету "SCALP" и четыре "Нептуна"

Москва24 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили 1297 украинских беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации.

Также ПВО сбила крылатую ракету воздушного базирования "SCALP" французского производства и четыре крылатые ракеты большой дальности "Нептун".

Средствами противовоздушной обороны сбиты… 1297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

Всего, по информации ведомства, с начала проведения СВО ликвидированы 270125 беспилотников, 674 самолета, 284 вертолета, 672 ЗРК, 31380 танков и других боевых бронированных машин, 1792 боевые машины РСЗО, 36802 орудия полевой артиллерии и минометов и 75474 единицы специальной военной автотехники.

Ранее сообщалось, что российская ПВО уничтожила 87 украинских БПЛА над регионами РФ за 12 часов.