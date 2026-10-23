За 12 часов над регионами России уничтожили 87 украинских БПЛА Минобороны: силы ПВО уничтожили 87 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Москва23 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что система ПВО отработала в период с 8.00 мск до 20.00 мск.

Перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных средств над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской областей говорится в сообщении ведомства

Кроме того, дроны удалось сбить над Московским регионом, Крымом и Пермским краем.

Ранее стало известно, что отечественная ПВО ликвидировала почти 5,6 тыс. беспилотников противника за неделю. Кроме того, враг лишился семи крылатых ракет большой дальности "Фламинго".