За день ПВО сбила 87 украинских беспилотников над семью регионами и Черным морем МО РФ: за 12 часов уничтожены 87 украинских БПЛА над Россией

Москва23 ноя Вести.Российские силы противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о периоде с 8:00 до 20:00 мск. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, Пермского края, Республик Крым и Татарстан, а также над акваторией Черного моря.

Российская система ПВО сбила 819 беспилотников за сутки в зоне спецоперации.