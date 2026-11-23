Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили в зоне СВО 819 БПЛА противника

ПВО РФ сбила 819 беспилотников за сутки в зоне спецоперации Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили в зоне СВО 819 БПЛА противника

Москва23 ноя Вести.Российские военнослужащие за сутки уничтожили 819 беспилтников и один снаряд системы залпового огня HIMARS производства США Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российские войска также сбили четыре управляемые авиационные бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты … реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 819 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

В военном ведомстве также сообщили, что всего с начала проведения СВО российские военнослужащие уничтожили более 296 тысяч дронов, 674 самолета и 284 вертолета ВСУ.

22 ноября сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили (https://www.vesti.ru/ns/pvo-za-sutki-sbila-792-drona-vsu) 792 дрона ВСУ.