Минобороны: ПВО за сутки сбила 1 612 украинских беспилотников в зоне СВО

Средства ПВО сбили 1 612 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки Минобороны: ПВО за сутки сбила 1 612 украинских беспилотников в зоне СВО

Москва29 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 1 612 украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 1 612 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 302 663 беспилотника, 672 ЗРК, 31 832 танка и других боевых бронемашин, а также 1 799 боевых машин РСЗО, 37 007 орудий полевой артиллерии и минометов, 78 270 единиц специальной военной автотехники.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на воскресенье, 29 ноября, сбили 1 017 украинских БПЛА над регионами России.