Силами ПВО РФ за сутки уничтожено 1029 украинских БПЛА МО РФ: средства ПВО сбили 1029 украинских беспилотников за сутки

Москва5 ноя Вести.Средствами противовоздушной обороны РФ за минувшие сутки уничтожено 1029 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 1029 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

По данным МО РФ, всего с начала проведения СВО уничтожено 280 647 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в ночь на четверг, 5 ноября, ПВО сбила 496 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.