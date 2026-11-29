Минобороны: ПВО за ночь сбила 1 017 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы ПВО за ночь сбили 1 017 украинских беспилотников над регионами России Минобороны: ПВО за ночь сбила 1 017 украинских беспилотников над регионами РФ

Москва29 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 29 ноября, сбили 1 017 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Рязанской, Самарской, Тульской, Саратовской, Тверской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым и Республики Татарстан.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с позднего вечера пятницы, 28 ноября, и до 7 часов утра сегодняшнего дня в направлении столицы летело 542 украинских беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в период с 08.00 до 20.00 28 ноября уничтожили над регионами России 83 вражеских дрона.