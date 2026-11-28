Четыре украинских БПЛА сбили в Тульской области

ПВО сбила четыре украинских дрона в Тульской области, жертв нет Четыре украинских БПЛА сбили в Тульской области

Москва28 ноя Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над территорией Тульской области, сообщил в MAX губернатор Дмитрий Миляев.

По данным главы региона, силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона.

Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано говорится в заявлении

Также Дмитрий Миляев напомнил о действующем запрете на съемку работы сил противовоздушной обороны.

В настоящее время в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.