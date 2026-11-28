Москва28 нояВести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над территорией Тульской области, сообщил в MAX губернатор Дмитрий Миляев.
По данным главы региона, силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона.
Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксированоговорится в заявлении
Также Дмитрий Миляев напомнил о действующем запрете на съемку работы сил противовоздушной обороны.
В настоящее время в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.