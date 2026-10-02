В Тульской области за ночь ликвидировали пять беспилотников ВСУ

ПВО сбила пять украинских дронов над Тульской областью за ночь В Тульской области за ночь ликвидировали пять беспилотников ВСУ

Москва2 окт Вести.За минувшую ночь расчеты противовоздушной обороны сбили пять беспилотников ВСУ над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

За прошедшую ночь 5 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России говорится в публикации

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений зданий и инфраструктуры нет.

Жителей призывают быть внимательными: при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.