Москва2 октВести.За минувшую ночь расчеты противовоздушной обороны сбили пять беспилотников ВСУ над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
За прошедшую ночь 5 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россииговорится в публикации
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений зданий и инфраструктуры нет.
Жителей призывают быть внимательными: при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.