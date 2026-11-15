Москва15 нояВести.Расчеты противовоздушной обороны сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Тульской области. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 9 украинских беспилотников

написал Дмитрий Миляев

Пострадавших нет. Информации о повреждениях на земле не зафиксировано.

Глава региона напомнил жителям, что категорически запрещено снимать работу сил ПВО на фото и видео.

Угроза атаки беспилотников в Тульской области по-прежнему сохраняется, подчеркнул Миляев.