Силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Тульской областью

Губернатор Миляев сообщил об уничтожении девяти дронов над Тульской областью Силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Тульской областью

Москва15 ноя Вести.Расчеты противовоздушной обороны сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Тульской области. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 9 украинских беспилотников написал Дмитрий Миляев

Пострадавших нет. Информации о повреждениях на земле не зафиксировано.

Глава региона напомнил жителям, что категорически запрещено снимать работу сил ПВО на фото и видео.

Угроза атаки беспилотников в Тульской области по-прежнему сохраняется, подчеркнул Миляев.