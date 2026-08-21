Российские войска за неделю сбили 26 ракет "Фламинго" и почти 8,5 тысячи дронов

ПВО РФ за неделю сбила 26 ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ в зоне СВО Российские войска за неделю сбили 26 ракет "Фламинго" и почти 8,5 тысячи дронов

Москва21 авг Вести.Вооруженные силы РФ за неделю уничтожили 8477 беспилотников ВСУ и 26 украинских крылатых ракет "Фламинго", сообщает Минобороны в своей сводке.

Средствами противовоздушной обороны сбиты… 26 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 8 477 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Отмечается, что также уничтожены 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства и 70 управляемых авиационных бомб.

Несколько дней назад Минобороны информировало, что армия РФ нанесла удары по местам запуска ракет "Фламинго". Западные СМИ признавали, что российские войска стали перехватывать почти все ракеты ВСУ "Фламинго".