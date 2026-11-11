ВСУ потеряли 310 беспилотников самолетного типа в зоне ответственности "Севера" Подразделения "Севера" за сутки уничтожили 310 БПЛА самолетного типа ВСУ

Москва11 ноя Вести.Подразделениями группировки российских войск "Север" за сутки уничтожены 310 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Подразделениями группировки войск "Север", в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки ... вскрыты и уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 310 БПЛА самолетного типа, 31 тяжелый боевой дрон R-18 и 27 наземных робототехнических комплексов противника сказал он

Также в зоне ответственности "Севера" армия киевского режима за прошедшие сутки потеряла свыше 305 боевиков, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, гаубицу "Богдана-Б", миномет и три станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 52 беспилотника ВСУ над шестью регионами России за 12 часов.