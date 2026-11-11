Москва11 нояВести.Подразделениями группировки российских войск "Север" за сутки уничтожены 310 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
Подразделениями группировки войск "Север", в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки ... вскрыты и уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 310 БПЛА самолетного типа, 31 тяжелый боевой дрон R-18 и 27 наземных робототехнических комплексов противникасказал он
Также в зоне ответственности "Севера" армия киевского режима за прошедшие сутки потеряла свыше 305 боевиков, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, гаубицу "Богдана-Б", миномет и три станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 52 беспилотника ВСУ над шестью регионами России за 12 часов.