Более 300 БПЛА самолетного типа потеряли ВСУ за сутки от действий "Севера" Усилиями группировки "Север" ВСУ за сутки потеряли 302 БПЛА самолетного типа

Москва13 окт Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий группировки войск "Север" за сутки составили 302 беспилотника самолетного типа. Об сообщает ТАСС со ссылкой на информацию начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.

Вскрыты и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, 302 БПЛА самолетного типа, 40 тяжелых боевых дронов типа R-18 и восемь наземных робототехнических комплексов противника сказал он

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО за сутки уничтожили пять авиабомб и 646 беспилотников армии киевского режима в зоне проведения спецоперации