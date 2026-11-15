Москва15 ноя Вести.Оставшиеся без связи подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом обратились к волонтерам с просьбой купить Starlink. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

По данным ресурса, речь идет о подразделении 1039-го зенитного ракетного полка армии киевского режима. Они прикрывают критически важные объекты Харькова и у них нет связи.

Сформированные мобильные группы ПВО полка в срочном порядке обратились к волонтерам для покупки переносных "Старлинков" для обеспечения связи говорится в публикации

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что система спутниковой связи Starshield (военная версия Starlink), которую используют боевики ВСУ, работает на Украине с ограничениями. Это осложнило возможность применять дроны ВСУ, однако США, которые и предоставляют украинским боевикам спутниковую связь, уверяют, что все уже работает по-прежнему.