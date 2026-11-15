"Северный ветер": боевики ВСУ в Харькове остались без связи

Зенитный полк ВСУ остался без связи в Харькове "Северный ветер": боевики ВСУ в Харькове остались без связи

Москва15 ноя Вести.Подразделения 1039-го зенитного ракетного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывающие важные объекты в Харькове, остались без связи, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Боевики ВСУ обратились к добровольцам с просьбой предоставить им мобильные станции Starlink.

Подразделения 1039-го зенитного ракетного полка, которые выполняют задачи по прикрытию критически важных объектов Харькова, остались без связи отмечает "Северный ветер"

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили на харьковское направление бригаду Нацгвардии Украины (НГУ) из Ивано-Франковска, однако командир Виталий Корниенко продолжил командовать бригадой из своего дома.