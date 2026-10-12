Волонтеры отказались доставлять дроны одной из частей Нацгвардии под Харьковом

Волонтеры отказали в поставках одному из подразделений Нацгвардии под Харьковом Волонтеры отказались доставлять дроны одной из частей Нацгвардии под Харьковом

Москва12 окт Вести.Украинские волонтерские организации отказались доставлять гуманитарную помощь и БПЛА боевикам одного из подразделений Нацгвардии, находящемся в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

В 23 ошп НГУ начались проблемы со снабжением. По необъявленным причинам ряд волонтерских организаций отказались поставлять гуманитарную помощь и дроны боевикам данного подразделения, из-за чего ответственные за взаимодействие с гражданскими организациями отправлены в штурмовые подразделения говорится в сообщении

Ранее в начале октября сообщалось, что боевики украинской Нацгвардии устроили в Харькове перестрелку с 3-й штурмовой бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ).