Москва12 октВести.Украинские волонтерские организации отказались доставлять гуманитарную помощь и БПЛА боевикам одного из подразделений Нацгвардии, находящемся в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
В 23 ошп НГУ начались проблемы со снабжением. По необъявленным причинам ряд волонтерских организаций отказались поставлять гуманитарную помощь и дроны боевикам данного подразделения, из-за чего ответственные за взаимодействие с гражданскими организациями отправлены в штурмовые подразделенияговорится в сообщении
Ранее в начале октября сообщалось, что боевики украинской Нацгвардии устроили в Харькове перестрелку с 3-й штурмовой бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ).