Москва1 нояВести.Российские военные уничтожили беспилотником "Герань" командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ в Сумской области, среди боевиков есть большие потери, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к группировке российских войск "Север".
В Сумской области идут тяжелые позиционные бои, ВС РФ наносят удары по скоплениям личного состава и техники противника.
В н.п. Береза Сумской области в результате удара "Герани" уничтожен КНП (командно-наблюдательный пункт – ред.) одного из батальонов 104 обр ТРО (отдельная бригада теробороны – ред.)говорится в сообщении
Отмечается, что подтверждены большие потери личного состава, в том числе офицеров.
В субботу сообщалось, что ВС РФ атаковали "Геранями" артиллерию ВСУ под Черниговом.