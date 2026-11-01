Российские войска ударили дроном по командному пункту ВСУ в Сумской области

ВС РФ ударом беспилотника "Герань" уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ Российские войска ударили дроном по командному пункту ВСУ в Сумской области

Москва1 ноя Вести.Российские военные уничтожили беспилотником "Герань" командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ в Сумской области, среди боевиков есть большие потери, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к группировке российских войск "Север".

В Сумской области идут тяжелые позиционные бои, ВС РФ наносят удары по скоплениям личного состава и техники противника.

В н.п. Береза Сумской области в результате удара "Герани" уничтожен КНП (командно-наблюдательный пункт – ред.) одного из батальонов 104 обр ТРО (отдельная бригада теробороны – ред.) говорится в сообщении

Отмечается, что подтверждены большие потери личного состава, в том числе офицеров.

В субботу сообщалось, что ВС РФ атаковали "Геранями" артиллерию ВСУ под Черниговом.