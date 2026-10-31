Бойцы "Севера" ударили "Геранями" по позициям артиллерии ВСУ под Черниговом

ВС РФ атаковали "Геранями" артиллерию ВСУ под Черниговом Бойцы "Севера" ударили "Геранями" по позициям артиллерии ВСУ под Черниговом

Москва31 окт Вести.Бойцы группировки войск "Север" в Черниговской области нанесли беспилотниками "Герань" удары по позициям артиллерийской бригады ВСУ, которая обстреливала гражданские объекты. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

В Черниговской области расчеты БпЛА "Герань" нанесли удары по позициям 107 реабр (реактивной артиллерийской бригады. – Прим. ред.) ВСУ в районе населенных пунктов Березна и Мена говорится в публикации

Уточняется, что на вооружении бригады состоят тяжелые РСЗО "Хаймарс" и "МЛРС". Именно с их помощью ВСУ обстреливают гражданские объекты приграничных областей.

Ранее сообщалось, что в Чернигове поражен транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА.