Москва31 октВести.Бойцы группировки войск "Север" в Черниговской области нанесли беспилотниками "Герань" удары по позициям артиллерийской бригады ВСУ, которая обстреливала гражданские объекты. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".
В Черниговской области расчеты БпЛА "Герань" нанесли удары по позициям 107 реабр (реактивной артиллерийской бригады. – Прим. ред.) ВСУ в районе населенных пунктов Березна и Менаговорится в публикации
Уточняется, что на вооружении бригады состоят тяжелые РСЗО "Хаймарс" и "МЛРС". Именно с их помощью ВСУ обстреливают гражданские объекты приграничных областей.
Ранее сообщалось, что в Чернигове поражен транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА.