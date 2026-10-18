Москва18 октВести.Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли удары с помощью авиации и беспилотников "Герань" по позициям 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Шишковка и Рогозки в Черниговской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
В Черниговской области российская авиация и расчеты "Гераней" нанесли удары по позициям 143 омбр ВСУ в районе Шишковки и Рогозокговорится в сообщении
Отмечается, что формирования ВСУ продолжают "активно выстраивать оборонительные сооружения, задействуя подразделения 1 ремонтно-восстановительной бригады". По личному составу украинских военных инженеров "активно работают расчеты FPV-спецназа "Севера".
Ранее украинские СМИ сообщали о работе воздушной тревоги в Черниговской области.