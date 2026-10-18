07:29 18 октября 2026 Антон Балакирев Силовые структуры

Российская авиация атаковала позиции ВСУ около Шишковки и Рогозок под Черниговом ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ у Шишковки и Рогозок в Черниговской области