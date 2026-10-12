Российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины МО РФ: армия России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва12 окт Вести.Российские военнослужащие за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен силами оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ отмечается в сообщении

Кроме того, российские войска поразили цеха производства беспилотников и места их запуска, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили беспилотниками "Герань" локомотивы, задействованные в интересах ВСУ в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки в Днепропетровской области.