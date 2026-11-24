ВС РФ ударили по энергетическим и транспортным объектам на Украине Минобороны РФ сообщило о поражении энергетических и транспортных объектов ВСУ

Москва24 ноя Вести.Российские военные за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах, следует из ежедневной сводки Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ сказано в сообщении

Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в ночь на 24 ноября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.