МО РФ: в Черниговской области поражены две электроподстанции

В Черниговской области поражены две электроподстанции МО РФ: в Черниговской области поражены две электроподстанции

Москва10 ноя Вести.Российские войска нанесли удар по населенным пунктам Нежин и Сосница Черниговской области, поразив две электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, удары беспилотниками нанесены во вторник днем.

…Поражены: в населенных пунктах Нежин и Сосница Черниговской области – две электроподстанции 330 кВ и 110 кВ, обеспечивавшие работу предприятий военной промышленности Украины говорится в сообщении

Ранее Минобороны РФ информировало, что в ночь на вторник нанесены удары по электроподстанциям в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины.