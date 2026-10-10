Пленный наемник Гацарелия рассказал об обстановке на "Азовстали" в 2022 году Пленный Гацарелия: на "Азовстали" употребляли наркотики и стреляли друг в друга

Москва10 окт Вести.Украинские боевики, окопавшиеся в 2022 году на территории завода "Азовсталь", употребляли наркотики, алкоголь и устраивали перестрелки между собой. Об этом пожизненно осужденный наемник из Грузии Мамука Гацарелия заявил в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Реально взбесил этот момент, когда я узнал, что на заводе" Азовсталь" находится почти три тысячи человек. Потому, что на позиции людей не хватало. У нас еды не было, ничего не было. А те, кто умные, прошаренные ребята, взяли себе, затарили еду, обустроили себе там нормально. Они там сидели, пили, и как без наркотиков для некоторых … Просто вот кто-то пошел на бункер, там эти обнюханные … бухие друг в друга стреляют рассказал он

Ранее Гацарелия пожаловался, что его семья не получила положенных выплат от ВСУ.