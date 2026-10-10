Пленный Гацарелия рассказал, что его семья не получила выплат от Украины Пленный Гацарелия: моя семья не получила компенсаций от Украины

Москва10 окт Вести.Семья пожизненно осужденного наемника из Грузии Мамуки Гацарелии не получила положенных выплат от Украины. Об этом он заявил в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Я сожалею, что мать свою подвел, своих родителей, своего младшего брата, который умолял меня не идти. Я попросил, то есть там напишите в посольство … чтобы вам помогли хотя бы чем-нибудь. Ответ был: "Он не гражданин Украины". И все рассказал боевик

Гацарелия добавил, что с зарплатой его тоже обманули.

Я контрактник. То есть на таких же условиях, … как любой другой всушник пожаловался он

Ранее Гацарелия заявил, что украинские власти не интересуются судьбой пленных наемников.