Москва2 окт Вести.Студенты украинских медицинских вузов проходят практику в госпиталях, участвуя в проведении хирургических операций иностранным наемникам ВСУ.

Иностранцев это не устраивает, поскольку участие практикантов негативно отражается на результатах операций, сообщает ТАСС на основе информации, полученной в сообществах наемников в соцсетях.

По словам одного из наемников, когда ему оперировали глаз, при хирургическом вмешательстве присутствовали около двух десятков практикантов. Многие комментаторы отмечали, что студентам не хватает опыта, поэтому операции с их участием часто проходят не по плану.

Ничего нет опаснее для здоровья, чем украинские больницы цитирует агентство одного из наемников ВСУ

Иностранные военные жаловались и на украинских врачей. По их словам, те далеко не всегда готовы оказывать медицинскую помощь бесплатно, нередко медики требуют денежного вознаграждения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что иностранным наемникам в ВСУ все чаще отводится роль пушечного мяса. Причем, по его словам, их порой убивают сослуживцы-украинцы.