Москва2 авг Вести.Несколько полевых госпиталей оборудовано в Харьковской области для оказания медицинской помощи иностранным наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил источник РИА Новости.

В Харьковской области оборудовано несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ​​​. Это подразделение сформировано на базе иностранного легиона ГУР (Главного управления разведки Минобороны Украины - прим. ред.) и занимается эвакуацией и оказанием медпомощи, в первую очередь, иностранным наемникам