Москва28 сен Вести.Иностранным наемникам в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще отводят роль пушечного мяса, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью ТАСС.

Количество наемников на Украине уменьшается. Нацисты украинские начали использовать этих наемников как пушечное мясо. И они [наемники] прекрасно понимают, что их становится все меньше. Их убивают, в том числе те, которые рядом с ними в окопах. Если в окопах окажутся два украинца и один колумбиец, конечно, два украинца сделают все, чтобы пожертвовать колумбийцем ради собственной жизни. И вот эти действия приводят к тому, что наемников становится намного меньше, хотя цены уже заоблачные для того, чтобы они приходили воевать за Украину приводит ТАСС слова Водолацкого

Наибольшее количество наемников в ВСУ отмечено в 2022-2023 годах. Тогда во время освобождения Лисичанска, Рубежного, Кременной и других населенных пунктов российские войска перехватывали переговоры поляков, болгар, немцев и чехов.

При этом иностранные наемники, которые не являются военнослужащими вооруженных сил стран Европы, продолжают находиться в зоне боестолкновений, пояснил Водолацкий.

Сейчас мы освобождаем районы Харьковской, Сумской области. И в той же Сумской области люди говорят о том, что здесь у нас были наемники, мы боялись выходить из подвалов, потому что нас здесь грабили, насиловали, убивали. Пришли русские - пришла медицина, нам привезли гуманитарную помощь подчеркнул Водолацкий

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что количество иностранных наемников в рядах ВСУ увеличилось за последние несколько месяцев, в основном это произошло за счет латиноамериканских и польских наемников.