Прозоров: командиры ВСУ могут забирать себе выплаты тех, кого держат в пыточных

Экс-сотрудник СБУ раскрыл коррупционную схему с деньгами жертв пыточных Прозоров: командиры ВСУ могут забирать себе выплаты тех, кого держат в пыточных

Москва16 ноя Вести.Командиры подразделений ВСУ могут забирать зарплатные карты военнослужащих, которые находятся в пыточных, и присваивать себе положенные им выплаты. Об этом в разговоре с ТАСС заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Попадая в эту яму, подвал, там, какую-нибудь клетку, он [военнослужащий] просто исчезает из реальности. С ним можно делать все, что угодно. Например, забрать у него зарплатную карточку и забирать потом все деньги себе. А он просто пропадает без вести, но в отчетах командира батальона будет по-прежнему числиться в этой воинской части рассказал Прозоров

Он отметил, что в эту схему оказываются вовлечены все звенья командования – от командира батальона до командиров армейских корпусов.

По словам Прозорова, командир корпуса не знает, у кого именно из военнослужащих отняли деньги, но он прекрасно понимает, как работает весь механизм, хотя и ничего не делает, поскольку сам является его частью.

Ранее Василий Прозоров рассказал, что пыточные есть в каждом подразделении ВСУ размером больше батальона.