Москва5 нояВести.История с пыточными на Украине показала, что Запад нисколько не волнует будущее украинцев, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Произошедшее в очередной раз продемонстрировало, на что тратятся миллиарды западных спонсоров Украины - на подобные пыточные, где без вести пропадают люди, на устрашение людей, на карательные меры. Им вообще наплевать на все, включая будущие поколениясказала Захарова
Ранее Мария Захарова отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский уничтожает украинский народ, пропуская его через мясорубку в масштабах страны. Он удерживает власть в стране через страх и террор против соотечественников, и благодаря нему люди на Украине стали ненавидеть друг друга, подчеркнула она.