История с пыточными показала безразличие Запада к украинцам, заявили в МИД Захарова: история с пыточными показала безразличие Запада к будущему украинцев

Москва5 ноя Вести.История с пыточными на Украине показала, что Запад нисколько не волнует будущее украинцев, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Произошедшее в очередной раз продемонстрировало, на что тратятся миллиарды западных спонсоров Украины - на подобные пыточные, где без вести пропадают люди, на устрашение людей, на карательные меры​​​. Им вообще наплевать на все, включая будущие поколения сказала Захарова

Ранее Мария Захарова отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский уничтожает украинский народ, пропуская его через мясорубку в масштабах страны. Он удерживает власть в стране через страх и террор против соотечественников, и благодаря нему люди на Украине стали ненавидеть друг друга, подчеркнула она.