Москва7 ноя Вести.Возможности по урегулированию украинского конфликта путем переговоров сохраняются, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров агентству "Интерфакс".

Он подчеркнул, что Россия никогда не отвергала переговоры.

Шансы на переговорное урегулирование сохраняются сказал Гусаров

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что переговоры между РФ, США и Украиной в Абу-Даби начнутся 10 ноября. Глава государства поблагодарил руководство Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в организации диалога и поиске путей урегулирования конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что одной из тем предстоящей встречи станут вопросы взаимных гарантий безопасности. Он подчеркнул, что принцип неделимости безопасности остается одним из основных положений для Москвы.