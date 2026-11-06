Посол Филатов: ЕС хочет включить своего представителя в переговоры по Украине

Посол России: ЕС намерен следить за Киевом через своего переговорщика Посол Филатов: ЕС хочет включить своего представителя в переговоры по Украине

Москва6 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) хочет втиснуть своего переговорщика в процесс украинского урегулирования, чтобы следить за Киевом, заявил посол России в Ирландии в беседе с "Известиями".

При этом страны ЕС не нацелены на восстановление серьезного и ответственного диалога с Россией, отметил посол.

Скорее, на поиск того, кому сподручнее доверить миссию так называемого переговорщика от ЕС, которого в Брюсселе надеются втиснуть в переговорный процесс Россия - США - Украина с целью следить, чтобы киевские власти не отклонились от предписанной им задачи - войны до последнего украинца приводят "Известия" слова Филатова

Что касается Ирландии, то ждать от нее вразумительных, реалистичных предложений по мирному завершению конфликта на Украине не стоит. Власти Ирландии сосредоточены на продолжении войны на Украине и активно помогают главе киевского режима Владимиру Зеленскому, подчеркнул посол.

Ирландия отрывает миллиарды евро от европейской экономики, которая и без того находится не в самой лучшей форме, ради помощи Украине подчеркнул посол

Ирландия продолжит использовать председательство в Совете ЕС для укрепления антироссийского реноме и сделает все, чтобы заработать политические очки на русофобии, заключил Филатов.