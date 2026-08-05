Филатов: Ирландия воспользуется своим положением в ЕС для укрепления русофобии Посол Филатов: Ирландия хочет заработать политические очки в ЕС на русофобии

Москва5 авг Вести.Ирландия хочет использовать председательство в Совете ЕС для укрепления антироссийского реноме и вместе с этим заработать политические очки на русофобии.

С таким утверждением выступил посол РФ в Дублине Юрий Филатов.

В Дублине рассчитывают использовать председательство для укрепления своего антироссийского реноме и попутно заработать политические очки на нынешней европейской русофобии сказал дипломат в разговоре с газетой "Известия"

Он отметил, что власти Ирландии в последние годы придерживаются сугубо антироссийской линии. После того, как страна с 1 июля в порядке ротации приступила к обязанностям председателя в Совете ЕС, "эта линия стала еще более ярко выраженной".

Ирландское председательство пришло на смену председательству Кипра, руководившему Советом ЕС с января по июнь 2026 года – установленные для всех стран европейского объединения шесть месяцев.

Ранее Филатов рассказал, что Россия предупредила Ирландию об ответе на любые случаи морского пиратства, которые могут быть совершены якобы за нарушение режима санкций.