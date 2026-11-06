Москва6 ноя Вести.Ирландия, являясь председателем совета Евросоюза (ЕС), отбирает у европейской экономики миллиарды евро ради помощи Киеву, заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов газете "Известия".

Так, Ирландия так и не выдвинула вразумительных и реалистичных предложений по мирному завершению конфликта на Украине, отметил посол.

Все сосредоточено на продолжении войны на Украине через разнообразную помощь [главе киевского режима] Владимиру Зеленскому. Ирландцы активно участвуют в различных программах ЕС по изысканию средств на войну против России, отрывая миллиарды евро от европейский экономики, которая и без того находится не в самой лучшей форме приводят "Известия" слова Филатова

Между тем ЕС предоставил Украине новый пакет финансовой помощи на 4,36 млрд евро.

Кроме того, ЕС потребовал дополнительные средства для Киева от Канады, Британии, Норвегии и Японии.