Киселёв рассказал, как американское оружие попадает к хуситам в Йемен Киселёв: контрабандное американское оружие с Украины продается хуситам

Москва25 окт Вести.Американское оружие по теневым каналам продается йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы) через болгарские оружейные фирмы и польские организованные преступные группы. Об этом рассказал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, контрабандная цепочка берет свое начало от командиров отдельных подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этим занимаются болгарские оружейные фирмы вместе с польскими ОПГ. Налаженная механика такова: командиры отдельных подразделений ВСУ за вознаграждение списывают как утраченное в ходе боевых действий специмущество… Украденное таким образом оружие вывозится в приграничные с Венгрией и Польшей районы при содействии коррумпированной Госпогранслужбы Украины и помещается в тайники-схроны. Далее украинские, польские и венгерские контрабандисты переправляют груз вглубь территории ЕС. Оттуда – автомобилями в Испанию и Португалию, далее – морем в порты Ходейда и Аден сообщил Киселёв

Затем контрабандное американское оружие продается хуситам через Даркнет.

В Йемене распределение контрабанды – уже под контролем местного бизнесмена Фареса Мохаммеда Манаа. Далее оружие продается через сеть DarkNet… Оптовые покупатели рассчитываются с Манаа криптой уточнил телеведущий

Ранее военный представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии является военной целью для хуситов.